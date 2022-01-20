Мурашко: Россия передала ВОЗ все данные по вакцине «Спутник V»

Российская сторона передала Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) все данные по вакцине от коронавируса «Спутник V». Эксперты организации могут приехать в РФ в первом квартале текущего года. Об этом рассказал глава Минздрава Михаил Мурашко, передаёт РИА Новости.

Все данные во Всемирную организацию здравоохранения переданы, досье сформировано, мы ожидаем от них решения, я думаю, что визиты состоятся в первом квартале, мы ждём ориентировочно в феврале, — сказал министр.

Ранее глава Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге выразил надежду на скорейшее одобрение организацией вакцины «Спутник V». Он отметил, что Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) подписал все необходимые соглашения для этого. Чиновник также подчеркнул, что вопрос одобрения препарата не является политизированным.

Президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев, в свою очередь, выразил уверенность в том, что в 2022 году отечественные вакцины от коронавируса будут признаны международными регуляторами, в том числе и ВОЗ. При этом он признал, что иностранные производители лекарственных препаратов видят в российских вакцинах конкурентов, поэтому и происходит «лоббирование своих интересов, в том числе затруднение проникновения вакцин из РФ».