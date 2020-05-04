Россия обвинила британского депутата в распространении фейков о COVID-19

https://static.news.ru/photo/81835526-8e3c-11ea-b7f0-fa163e074e61_660.jpg Том Тугендхэт Фото: Elliott Franks/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Посольство России в Великобритании обвинило депутата правящей в стране Консервативной партии Тома Тугендхата в распространении дезинформации о гибели врачей, работавших с заражёнными коронавирусом.

Дипломаты уточнили, что возглавляющий комитет палаты общин по международным делам Тугендхат назвал убийствами смерти двух российских медиков.

Парламентарий утверждает, что врачи стали жертвами «убийств», организованных «диктаторским режимом» с целью «заставить замолчать критиков, которые подрывают официальную риторику». <...> Его заявление — сознательное распространение дезинформации и эксплуатация пандемии в политических целях, — цитирует ТАСС заявление посольства.

По информации издания, Тугендхат резко прокомментировал публикации Daily Mirror о случаях, когда смертельно травмированных врачей находили под окнами больниц. Британский таблоид при этом не утверждал, что смерти — именно убийства.

Как писал NEWS.ru, 2 мая в реанимации оказался врач скорой помощи из Воронежской области Александр Шулепов, который выпал из окна после записи видеообращения, где он жаловался на нехватку средств от коронавируса. Ранее заведующая станцией скорой помощи в Москве и исполняющая обязанности главврача больницы в Красноярске погибли при похожих обстоятельствах.