Россия обновила рекорд по международной олимпиаде школьников в Азии

Российские школьники завоевали восемь золотых медалей на Азиатской олимпиаде по физике и обновили абсолютный рекорд. С победой сборную России поздравил в Instagram губернатор Московской области Андрей Воробьёв, пишет «Подмосковье сегодня».
По сообщению главы региона, три из восьми медалей
Сборная России впервые в истории завоевала все золото на Азиатской олимпиаде по физике. Это престижное международное соревнование, где участвовали 23 страны, — написал в своём микроблоге Воробьёв.
Олимпиада проходила в дистанционном формате в Тайване, она прошла в два тура. В ней принимали участие 180 школьников из 23 стран.
Губернатор Московской области пожелал школьникам дальнейших побед.
Как сообщалось ранее, в 2020 году в латвийском городе Даугавпилс прошла олимпиада по русскому языку, организованная Санкт-Петербургским государственным университетом. Однако местная дума отказалась награждать 11 призёров интеллектуального состязания.