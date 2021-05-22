Россия обновила рекорд по международной олимпиаде школьников в Азии

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За заросшие сорняками участки сельскохозяйственного назначения гражданам России могут грозить штрафы. Об этом в воскресенье, 23 мая, в разговоре с журналистами сообщила юрист Анна Пономарёва. Её слова приводит радиостанция «Говорит Москва».

Как отметила юрист, для россиян ответственность предусмотрена в соответствии с законодательством в том случае, если участок зарос сорными растениями на 50% и более. Также она назвала растения, которые относятся к...