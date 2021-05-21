В Латвии лишили награды призёров олимпиады по русскому языку

https://static.news.ru/photo/e8d8ea4a-ba5c-11eb-81c7-96000091f725_660.jpg Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости

В 2020 году в латвийском городе Даугавпилс прошла олимпиада по русскому языку, организованная Санкт-Петербургским государственным университетом. Однако местная дума отказалась награждать 11 призёров интеллектуального состязания. Об этом пишет портал Gorod.lv.

Согласно законодательству, призёры олимпиад — школьники и студенты — получают вознаграждение в размере от 55 до 80 евро в зависимости от места. Но городская дума Даугавпилса решила, что эти деньги должны получать те, кто отличился на мероприятиях, организованных при сотрудничестве с Министерством образования и науки Латвии.

По этому поводу в городской думе прошли дебаты. Представители юридического департамента рекомендовали наградить школьников. Управление образования заняло обратную позицию. Мотивация последних заключалась в том, что прошедший конкурс не соответствует уровню международной олимпиады, так как на неё мог заявиться любой участник, не пройдя предварительный отбор на городском, краевом и государственном уровне.

На это решение муниципальных властей обратила внимание партия «Русский союз Латвии».

Мы убеждены, что дети не должны страдать от несостоятельности бюрократического аппарата и политических игр! — заявили в партии.

Ранее латвийская полиция в День Победы перекрыла доступ к памятнику Освободителям в Риге под предлогом недопущения распространения коронавируса.