Россия начнет отказываться от бумажных акцизов на пиво и табак Минфин: Россия начнет отказываться от бумажных акцизов на пиво и табак в начале 2024 года

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В России планируется введение цифрового акциза на табак и пиво в первом квартале 2024 года, передает РИА Новости. Дорожная карта Министерства финансов РФ указывает, что проведение пилотного проекта по использованию данных о маркировке и прослеживаемости в ходе налоговых проверок запланировано с мая 2023 года по июль 2024 года.

В ноябре 2022 года заместитель министра финансов Алексей Сазанов сообщил на встрече с иностранным бизнесом, что министерство активно работает над разработкой введения цифрового акциза на табак и пиво. Предполагается, что налоговая служба будет автоматически определять налоговые обязательства при выпуске продукции на рынок на основе информации, содержащейся в информационных системах по маркировке табака и пива.

Документ отмечает, что Минфин России совместно с «Оператором-ЦРПТ» разрабатывает и утверждает план мероприятий (дорожную карту) для перехода к уплате акциза на табачную и никотинсодержащую продукцию на основе данных о их маркировке. Отказ от применения федеральных специальных (акцизных) марок на табачную продукцию запланирован с 2024 года. Внедрение цифрового акциза начнется в первом квартале 2024 года.

Также предусмотрено проведение пилотного проекта по использованию данных о маркировке и прослеживаемости в ходе камеральных налоговых проверок в период с мая 2023 года по июль 2024 года. Этот проект позволит подтвердить возможность использования информации о маркировке и прослеживаемости продукции для проведения налоговых проверок и расчета акциза на табачную продукцию, электронные системы доставки никотина и жидкости для них, сахаросодержащие напитки, пиво и пивные напитки. Также будет оценена возможность перехода к бездекларационному режиму и отказа от декларирования акциза.

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