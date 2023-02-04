Российского чиновника задержали с поличным при получении взятки

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Зампредседателя комитета по строительству правительства Ленобласти Сергей Шалыгин задержан с поличным при получении взятки, передает 47news. По информации канала, чиновника доставили в Следственный комитет. В отношении госслужащего правоохранительные органы возбудили уголовное дело. Имеющиеся данные свидетельствуют о том, что Шалыгин брал деньги за лояльность при заключении госконтрактов на строительство.

Портал сообщает, что чиновника задержали у дома на проспекте Блюхера. В этот момент Шалыгин пытался получить 500 тысяч рублей от представителя некоммерческой структуры. В разработке и задержании участвовали сотрудники ФСБ.

По предварительным сведениям, мужчина в обмен на деньги гарантировал заключение госконтрактов на строительство объектов в регионе. Уголовное дело возбуждено по статье о «Получении взятки в крупном размере».

Ранее Центральный районный суд Кемерово заключил под стражу главу управления Роспотребнадзора по Кемеровской области Евгения Окса. Глава ведомства был задержан в Кемерово по подозрению в получении взятки по ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору»). В СИЗО глава ведомства будет находиться до 31 марта 2023 года.

Согласно информации, размещенной на сайте ведомства, свой пост Евгений Окс занимал с 22 марта 2012 года. До этого момента с 2005 года он занимал должность заместителя руководителя управления Роспотребнадзора по Кемеровской области.