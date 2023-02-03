Главу Роспотребнадзора Кузбасса заключили под стражу Суд заключил под стражу главу Роспотребнадзора Кузбасса по делу о взятке

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Центральный районный суд Кемерово заключил под стражу главу управления Роспотребнадзора по Кемеровской области Евгения Окса. Глава ведомства был задержан в Кемерово по подозрению в получении взятки по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору). В СИЗО глава ведомства будет находиться до 31 марта 2023 года, передает РИА Новости.

Постановлением суда от 2 февраля удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу обвиняемому Оксу, соответственно, избрана данная мера пресечения на срок до 31 марта 2023 года с содержанием в СИЗО, — сообщили в суде.

Согласно информации, размещенной на сайте ведомства, свой пост Евгений Окса занимал с 22 марта 2012 года. До этого момента с 2005 года он занимал должность заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по Кемеровской области.

Ранее Мещанский районный суд Москвы заключил под стражу бывшего вице-президента ОАО «РЖД» по пассажирским перевозкам, советника гендиректора компании Михаила Акулова. Он обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере. В следственном изоляторе задержанный проведет два месяца.