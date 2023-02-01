Бывшего вице-президента РЖД арестовали по делу о мошенничестве

Фото: Андрей Никеричев /АГН «Москва»

Михаил Акулов

Мещанский районный суд Москвы заключил под стражу бывшего вице-президента ОАО «РЖД» по пассажирским перевозкам, советника гендиректора компании Михаила Акулова, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда. Топ-менеджер обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере. Он пробудет в следственном изоляторе два месяца.

Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал в отношении Акулова М. П., подозреваемого по ч. 7 ст. 159 УК РФ (мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности в особо крупном размере) меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца, — сказал источник агентства.

Ранее второй кассационный суд общей юрисдикции полностью оправдал и освободил из-под стражи бывшего заместителя генерального директора АО «Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры» (ЦЭНКИ) по экономике и финансам Марата Арустамова. Топ-менеджер был осужден Измайловским райсудом Москвы за взятку и приговорен к девяти годам строгого режима.