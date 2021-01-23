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Посольство РФ выразило соболезнования в связи с кончиной Ларри Кинга

07:31, 24 января 2021 14
Фото: Clinton Wallace/ZUMAPRESS.com

Посольство РФ в США выразило соболезнования в связи со смертью знаменитого американского ведущего Ларри Кинга, ушедшего из жизни 23 января.

Дипломаты отметили, что были опечалены новостями о смерти Кинга, назвав его выдающимся телеведущим, интервьюером и писателем. Соответствующий пост размещён в официальном Twitter посольства.

Мы выражаем наши самые искренние соболезнования и сочувствия его семье и друзьям, — говорится в сообщении.

Ранее президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования в связи с кончиной американского журналиста Ларри Кинга. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Ларри Кинг умер на 88-ом году жизни. Три недели назад он был госпитализирован с заражением коронавирусной инфекцией.

На официальной странице Кинга в социальной сети сообщается, что ведущий умер в одной из больниц на территории города Лос-Анджелес, США. До этого интервьюер регулярно испытывал проблемы со здоровьем. Первый инфаркт он перенёс ещё в 1980-е годы. В 2017 году ему была проведена операция по удалению раковой опухоли в грудной клетке. Кроме того, у Кинга диагностировали рак простаты. Его дети — 65-летний сын Энди Кинг и 52-летняя дочь Чайа Кинг — скончались в 2020 году.

За период своей карьеры Кинг взял интервью у 50 или 60 тысяч человек. В числе гостей его шоу были президент России Владимир Путин, все президенты США, начиная с Ричарда Никсона, артисты и музыканты, в частности Пол Маккартни, Стиви Уандер, Фрэнк Синатра, Марлон Брандо и многие другие, писал NEWS.ru.

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