Посольство РФ выразило соболезнования в связи с кончиной Ларри Кинга

Дипломаты отметили, что были опечалены новостями о смерти Кинга, назвав его выдающимся телеведущим, интервьюером и писателем. Соответствующий пост размещён в официальном Twitter посольства.

We were deeply saddened to learn about the demise of Mr. Larry King, the eminent American broadcaster, interviewer and writer.

We extend our most heartfelt condolences and sympathies to his family and friends. pic.twitter.com/dwmpJH0pUb