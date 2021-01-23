Посольство РФ выразило соболезнования в связи с кончиной Ларри Кинга

https://static.news.ru/photo/08998d60-5dfd-11eb-9245-fa163e074e61_660.jpg Фото: Clinton Wallace/ZUMAPRESS.com

Посольство РФ в США выразило соболезнования в связи со смертью знаменитого американского ведущего Ларри Кинга, ушедшего из жизни 23 января.

Дипломаты отметили, что были опечалены новостями о смерти Кинга, назвав его выдающимся телеведущим, интервьюером и писателем. Соответствующий пост размещён в официальном Twitter посольства.

Мы выражаем наши самые искренние соболезнования и сочувствия его семье и друзьям, — говорится в сообщении.

We were deeply saddened to learn about the demise of Mr. Larry King, the eminent American broadcaster, interviewer and writer.

We extend our most heartfelt condolences and sympathies to his family and friends. pic.twitter.com/dwmpJH0pUb — Russian Embassy in USA (@RusEmbUSA) January 23, 2021

Ранее президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования в связи с кончиной американского журналиста Ларри Кинга. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Ларри Кинг умер на 88-ом году жизни. Три недели назад он был госпитализирован с заражением коронавирусной инфекцией.

На официальной странице Кинга в социальной сети сообщается, что ведущий умер в одной из больниц на территории города Лос-Анджелес, США. До этого интервьюер регулярно испытывал проблемы со здоровьем. Первый инфаркт он перенёс ещё в 1980-е годы. В 2017 году ему была проведена операция по удалению раковой опухоли в грудной клетке. Кроме того, у Кинга диагностировали рак простаты. Его дети — 65-летний сын Энди Кинг и 52-летняя дочь Чайа Кинг — скончались в 2020 году.

За период своей карьеры Кинг взял интервью у 50 или 60 тысяч человек. В числе гостей его шоу были президент России Владимир Путин, все президенты США, начиная с Ричарда Никсона, артисты и музыканты, в частности Пол Маккартни, Стиви Уандер, Фрэнк Синатра, Марлон Брандо и многие другие, писал NEWS.ru.