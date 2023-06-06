Российское кино отказалось от «Окна в Европу» Организаторы фестиваля российского кино «Окно в Европу» сменили название на «Выборг»

Фото: oknofest.com

Фестиваль российского кино «Окно в Европу», который проходит ежегодно с 1993 года, переименовали в «Выборг», следует из информации на официальном сайте мероприятия. Организаторы рассказали ТАСС, что название было изменено, чтобы «не провоцировать споры». В этом году с в городе Выборге с 4 по 11 августа 2023 года пройдет 31-й по счету фестиваль российского кинематографа.

Как известно, ключевые кинофестивали часто именуются по городу проведения. Фестиваль российского кино в Выборге остается событием, нацеленным на культурный диалог. К тому же в свете происходящих в мире событий нам бы не хотелось, чтобы название фестиваля провоцировало споры, — сообщили в оргкомитете фестиваля.

Учредителями кинофестиваля «Выборг» являются Русско-Европейская киноассоциация, Министерство культуры России и правительство Ленинградской области.

Ранее актер театра и кино Леонид Ярмольник отметил, что большинство современных российских фильмов наполнены мрачным смыслом, отсутствием выхода и бесперспективным отношением к жизни. По его мнению, упаднические картины отрицательно влияют на настроения зрителей.