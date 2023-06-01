«Смотрим чернуху»: Ярмольник раскритиковал российское кино Ярмольник: фильмы о безысходности и безвыходности лишают зрителя веры в светлое будущее и победу

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Леонид Ярмольник

Актер театра и кино Леонид Ярмольник в беседе с NEWS.ru отметил, что большинство современных российских фильмов наполнены мрачным смыслом, отсутствием выхода и бесперспективным отношением к жизни. По его мнению, упаднические картины отрицательно влияют на настроения зрителей, а при таком настрое сложно достичь победы.

Кино страдает, чаще смотрим чернуху какую-то. О какой-то безвыходности, бесперспективности. Но, если так себя настраивать, то мы никого не победим и не заставим себя верить в светлое будущее, — сказал актер.

Ярмольник отметил, что в наиболее уязвимом положении находится сегодня детский кинематограф. В СССР для детей снимали Ролан Быков (1929–1998), Владимир Грамматиков и другие выдающиеся мастера, напомнил он. В современном кинематографе детская тематика фактически осталась без внимания.

Артист обозначил свою личную заинтересованность в том, чтобы на детское кино было обращено особое внимание в России. У Ярмольника подрастают двое внуков. Ему хотелось бы, чтобы они росли на добром кино. Но в интернете преобладают ролики все той же «чернушной тематики», с сожалением отметил артист.

То, что они иногда смотрят — мои внуки, — это настолько глупо, бездарно, неинтересно. И они начинают говорить так, как в айфоне говорят — какой-то птичий язык, которого я совершенно не понимаю, — признался Ярмольник.

По его мнению, самый простой способ отвлечь юное поколение от гаджетов — это показывать им детский киножурнал «Ералаш», который задуман и снимается с «невероятной добротой, юмором и любовью к жизни». Ярмольник призвал режиссеров снимать побольше фильмов с добрым юмором и положительными сюжетами.

Сегодня, 1 июня, в Москве открывается международный детский кинофестиваль «Грачевский», в котором примут участие авторы современного детского кино. Леонид Ярмольник входит в команду организаторов фестиваля.

Ранее начальник управления по общественным проектам администрации президента Сергей Новиков назвал причину гибели индустрии детского кино. По его мнению, экономическая база индустрии детского кино в России была подорвана в результате запрета на рекламу в демонстрации детских фильмов, как следствие — отсутствие заинтересованности каналов в трансляциях и съёмках.

Ранее музыкальный критик Сергей Соседов в интервью NEWS.ru высказал свое мнение о современном кинематографе. По его мнению, плохое кино снимают, чтобы «отмыть деньги». Соседов считает, это касается как России, так и Голливуда.