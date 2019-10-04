https://static.news.ru/photo/295e090e-e757-11e9-90fa-fa163e074e61_660.jpg Евгений Попов Фото: Евгений Попов/facebook.com

Ведущий телепрограммы «60 минут» на канале «Россия» Евгений Попов заявил, что Украину необходимо обсуждать, иначе «за нас её обсудят солдаты НАТО».

Журналист заявил об этом в своём Telegram-канале.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил о своём недовольстве тем, что многие жители Украины считают, что все события в их стране освещаются на российском телевидении только в негативном ключе.

Как ранее писал News.ru, во время диалога глав Белоруссии и Украины Александра Лукашенко и Владимира Зеленского белорусский лидер сказал о восстановлении товарооборота с Украиной и оговорился, произнеся «регионы России».