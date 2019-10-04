Ведущий телепрограммы «60 минут» на канале «Россия» Евгений Попов заявил, что Украину необходимо обсуждать, иначе «за нас её обсудят солдаты НАТО».
Журналист заявил об этом в своём Telegram-канале.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил о своём недовольстве тем, что многие жители Украины считают, что все события в их стране освещаются на российском телевидении только в негативном ключе.
Как ранее писал News.ru, во время диалога глав Белоруссии и Украины Александра Лукашенко и Владимира Зеленского белорусский лидер сказал о восстановлении товарооборота с Украиной и оговорился, произнеся «регионы России».
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