Во время диалога президентов Белоруссии и Украины Александра Лукашенко и Владимира Зеленского белорусский лидер сказал о восстановлении товарооборота с Украиной и оговорился, произнеся «регионы России».
Зеленский указал коллеге на ошибку, на то тот ответил: «Я уже испугался, неужели я «Владимир Владимирович» сказал». Глава Украины сказал ему: «Слава богу, нет».
Диалог произошёл в рамках II Форума регионов двух стран в Житомире.
Лукашенко также заметил, что у Белоруссии и Украины никогда не было проблем.
Как ранее писал News.ru, акции протеста начались в украинском городе Житомир, куда прибыл Зеленский. Демонстранты требуют отказаться от «формулы Штайнмайера», а также пресечь любые нападки на свободу слова в стране.
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