https://static.news.ru/photo/b4f52df4-e6ac-11e9-8b5f-fa163e074e61_660.jpg Александр Лукашенко и Владимир Зеленский Фото: president.gov.ua

Во время диалога президентов Белоруссии и Украины Александра Лукашенко и Владимира Зеленского белорусский лидер сказал о восстановлении товарооборота с Украиной и оговорился, произнеся «регионы России».

Зеленский указал коллеге на ошибку, на то тот ответил: «Я уже испугался, неужели я «Владимир Владимирович» сказал». Глава Украины сказал ему: «Слава богу, нет».

Диалог произошёл в рамках II Форума регионов двух стран в Житомире.

Лукашенко также заметил, что у Белоруссии и Украины никогда не было проблем.

Как ранее писал News.ru, акции протеста начались в украинском городе Житомир, куда прибыл Зеленский. Демонстранты требуют отказаться от «формулы Штайнмайера», а также пресечь любые нападки на свободу слова в стране.