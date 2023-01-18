«Достали прямую кишку»: российский солдат рассказал о пытках ВСУ Российский солдат Лукоянов рассказал о пытках в украинском плену

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ

Российские военные, которые в начале СВО попали в украинский плен, подвергались пыткам и избиениям со стороны бойцов ВСУ, признался вернувшийся из зоны спецоперации военнослужащий ВС РФ Алексей Лукоянов. В ходе интервью в рамках спецпроекта «Трибунал. Пытки российских военнопленных» он рассказал, что попал в плен к украинским военным в начале марта 2022 года.

Они (солдаты ВСУ. — NEWS.ru) сразу посадили меня на колени, сняли бронежилет, рюкзак, замотали руки скотчем, запихнули в багажник. [Бойцы ВСУ заставляли], чтобы говорил на камеру выходить на митинги, — рассказал Лукоянов.

По его словам, его избивали в течение двух ночей перед тем, как увезли из Киева в Полтаву. После Лукоянова заковали в наручники, посадили на колени. Избиения и издевательства продолжились.

Перед тем как они меня оттуда увезли, в Полтаву, они две ночи подряд меня избивали. Они нашли наручники. То есть я сидел на коленях, у меня руки были за спиной в наручниках. Они прыгали на наручниках, руками, ногами били, обзывали, — отметил Лукоянов.

Он добавил, что российских военнопленных заставляли учить гимн Украины и исполнять его на камеру. Для этого бойцы ВСУ принесли распечатки с текстом. По словам Лукоянова, еду военнопленным не раздавали до того момента, пока каждый из них не выкрикнет проукраинский лозунг.

Провели нам колонку в камеру, там каждый день по пять раз с утра, по-моему, в обед и вечером он играл. Принесли нам потом распечатки с гимном, — сообщил Лукоянов.

Военнослужащий рассказал, что самым жестоким пыткам подвергались российские офицеры.

У нас был один раненый, и ему, получается, прямую кишку достали наружу, и он не мог сидеть. К нам приезжал главный по службе в СИЗО в Украине. Он говорил, что они строят лагерь для военнопленных, что всех будут переводить туда. И еще желал нам гореть в аду, — добавил Лукоянов.

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