Многодетный штурмовик ВС России собрал мегабомбу и отбил «крепость» у ВСУ Военкор Кулько: боец с позывным Чахлый собрал бомбу и отбил шахту у ВСУ

Российский штурмовик с позывным Чахлый, отец шестерых детей, отбил у ВСУ укрепленную шахту имени Матроны Московской, используя самодельную мегабомбу, сообщил военкор Дмитрий Кулько в своем Telegram-канале. Когда боеприпасы подошли к концу, а дроны не могли прорваться, боец по совету пленных украинских военных спустился в затопленный подвал комплекса. Минобороны РФ данную информацию не комментировало.

Именно там, по информации бывших защитников шахты, хранился тротил, заготовленный ВСУ для подрыва объекта в случае отступления. Чахлый достал взрывчатку, из которой соорудил мощную мегабомбу.

Самодельный заряд полностью разрушил укрытие, где засели три последних украинских военных. Двое погибли при взрыве, третьего Чахлый ликвидировал из стрелкового оружия. Военкор отметил, что супруга отважного штурмовика сейчас ожидает их седьмого ребенка.

Ранее двое штурмовиков группировки войск «Восток» в населенном пункте Волчье в Днепропетровской области взяли один из опорных пунктов, выбив оттуда шестерых украинских военнослужащих. Бойцам пришлось применить тактический прием обхода «кочерга».