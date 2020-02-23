https://static.news.ru/photo/94370d3e-565b-11ea-9c83-fa163e074e61_660.jpg Фото: Евгений Матушкин/vk.com

Председатель Тамбовской областной думы Евгений Матушкин оказался в центре скандала после того, как поздравил мужчин с Днем защитника Отечества открытой с техникой НАТО.

Как сообщает Lenta.ru, чиновник опубликовал праздничную открытку на своей странице в социальной сети. При этом пользователи разглядели, что на ней изображены авианосец и самолёт, состоящие на вооружении армий стран — членов НАТО.

А почему самолёт ВВС США на открытке? И американский авианосец? — такой комментарий появился под поздравительным сообщением Матушкина.

После этого чиновник поменял картинку и закрыл доступ к комментариям.

Ранее NEWS.ru сообщал, что член Конгресса США, ветеран войны в Афганистане Брайан Маст поздравил военный флот своей страны с годовщиной основания. В качестве фотографии для открытки политик ошибочно использовал снимок российского ракетного крейсера «Пётр Великий».