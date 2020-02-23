Председатель Тамбовской областной думы Евгений Матушкин оказался в центре скандала после того, как поздравил мужчин с Днем защитника Отечества открытой с техникой НАТО.
Как
А почему самолёт ВВС США на открытке? И американский авианосец? — такой комментарий появился под поздравительным сообщением Матушкина.
После этого чиновник поменял картинку и закрыл доступ к комментариям.
Ранее NEWS.ru сообщал, что член Конгресса США, ветеран войны в Афганистане Брайан Маст поздравил военный флот своей страны с годовщиной основания. В качестве фотографии для открытки политик ошибочно использовал снимок российского ракетного крейсера «Пётр Великий».
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