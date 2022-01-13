Адвокат Жорин будет судиться с европейскими регуляторами вакцин

Адвокат Сергей Жорин намерен подать ряд исков из-за запрета вакцины американской компании Johnson & Johnson в некоторых странах Евросоюза. Юрист рассказал в беседе с NEWS.ru, что он вакцинировался признанным в Европе препаратом для получения GreenPass — документа о вакцинации, позволяющего свободно перемещаться по территории ЕС. Однако уже через несколько дней вакцину признали опасной, а его документ аннулировали.

В частности, Австрия уже её не признаёт, на очереди Франция, Италия и т. д. То есть это те страны, которые в силу моей профессиональной деятельности и нахождения моих доверителей и партнёров для меня имеют ключевое значение. Именно для этого я эту вакцину и делал, — сказал Жорин.

В октябре 2021 года Европейское агентство лекарственных средств (EMA) сообщило, что препарат Johnson & Johnson имеет побочный эффект. Речь идёт о венозной тромбоэмболии (ВТЭ), которая развивается на фоне тромбоцитопении (недостаток тромбоцитов в крови). В ведомстве призвали добавить информацию о рисках на этикетку вакцины Johnson & Johnson. Как заявил Жорин, EMA присутствует в его списке ответчиков.

В моём случае ответчиков будет несколько. Это европейское агентство лекарственных средств — ЕМА. Именно они сертифицируют и одобряют вакцины для использования в еврозоне. Это именно та структура, которая долгое время не может одобрить вакцину «Спутник». У меня возникла иллюзия, которая сейчас развеялась, что они (ЕМА) детально изучают вакцины и точно не могут рекомендовать те препараты, которые наносят вред здоровью, — подчеркнул адвокат.

Он отметил, что сейчас занимается подготовкой иска, изучает практику и вместе с европейскими партнёрами устанавливает круг ответчиков. Юрист добавил, что в список могут войти Минздрав и Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Размер компенсации, которую я буду требовать, уточним позже. Она будет включать в себя вред здоровью, моральный вред и судебные издержки. Если смотреть на судебную практику по вакцине свиного гриппа, там судебные расходы превышали миллионы евро, — резюмировал Жорин.

Ранее ЕМА не рекомендовала вакцинироваться препаратом компании Johnson & Johnson людям с болезнью Кларксона. Эта болезнь характеризуется повышенной проницаемостью капилляров. Европейское агентство лекарственных средств посоветовало включить этот синдром в список побочных эффектов вакцины.