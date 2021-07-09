Обнаружен опасный побочный эффект вакцины Johnson & Johnson

Вакцина от коронавирусной инфекции компании Johnson & Johnson не рекомендуется к использованию людям с болезнью Кларксона. Об этом говорится на сайте Европейского агентства лекарственных средств (ЕМА).

Эта болезнь характеризуется повышенной проницаемостью капилляров. Европейское агентство лекарственных средств рекомендовало включить этот синдром в список побочных эффектов вакцины.

Комитет EMA по оценке рисков (PRAC) рекомендовал не вакцинировать людей, которые ранее перенесли синдром повышенной проницаемости капилляров, вакциной от COVID-19 [компании] Janssen, — указано в заявлении ведомства.

Три случая синдрома были выявлены на второй день после вакцинации. В двух из них получившие прививку скончались.

Ранее европейский регулятор заявил, что единичные случаи тромбоза были зафиксированы при использовании вакцин AstraZeneca и J&J. Побочный эффект был внесён в описание препаратов. Медикам поручено сообщать пациентам об этом, а также просить их следить за своим состоянием после прививки.

7 июля в Минздраве Аргентины опубликовали данные о ходе вакцинации в стране. В отчете перечислены побочные эффекты после применения «Спутника V». Показатель «побочек» у российского препарата составляет 0,55% случаев на 100 тысяч человек. После укола пациента нужно было увезти в больницу лишь в 0,0027% случаев.