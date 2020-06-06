Российский адмирал оценил указ Путина о Северном флоте

https://static.news.ru/photo/1fbd60e2-a800-11ea-a7a0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Минобороны России/vk.com

Указ президента РФ Владимира Путина по сути ничего не меняет. Он юридически закрепляет уже существующее несколько лет административное деление ВС России. Такое мнение высказал бывший командующий Северным флотом (1999-2001 годы), адмирал Вячеслав Попов.

По сути, эта реформа уже произошла. Уже несколько лет функционирует Стратегическое командование «Север». Думаю, что этот указ является юридическим оформлением этого процесса. Таким образом просто закрепляются задачи объединения и его система управления, — цитирует его РИА Новости.

Адмирал пояснил, что значимость арктического стратегического направления требовала единого командования, чтобы все подразделения работали под единым управляющим центром. И таким центром, по мнению Попова, мог быть только Северный флот.

Ранее NEWS.ru писал, что президент РФ Владимир Путин поменял военно-административное деление страны. Согласно его указу, Северный флот с 1 января 2021 года фактически получит статус военного округа.

В новую военно-административную единицу войдут территории, определяемые границами Республики Коми, Архангельской и Мурманской областей, Ненецкого автономного округа. Прежде они относились к Западному военному округу. Границы остальных округов остались без изменений.