Российских туристов взволновала ситуация с COVID-19 в Турции

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Россияне внимательно следят за ситуацией с коронавирусом в Турции и всё чаще обращаются в колл-центры и турагентства, чтобы узнать, стоит ли опасаться закрытия границ.

Согласно данным туристических компаний, аннуляции забронированных путёвок пока не фиксировались.

В ряде компаний сообщили о спаде продаж. Так, в одной из фирм рассказали, что спрос упал на 15–20% за последние два дня.

Это естественная динамика, связанная в первую очередь с тем, что мест на майские праздники в хороших отелях и в доступном перелёте практически не осталось. Сказался и рост курса валюты, а также негативные новости из направления, — отметил гендиректор компании Артур Мурадян.

При этом он выразил уверенность, что нынешний спад не окажет влияния на летний сезон.

Руководитель Единого расчётного центра сети турагентств Элина Зевелева также рассказала, что за несколько последних дней число бронирований снизилось в два раза, передаёт РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что российские власти могут ограничить полёты в Турцию сроком на месяц из-за ситуации с COVID-19. Соответствующее решение может быть принято уже 12 апреля.