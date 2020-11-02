Российские заключённые спародировали клип Little Big

https://static.news.ru/photo/84a5d9d4-1d2c-11eb-bf73-fa163e074e61_660.jpg Фото: Нск Рулит/youtube.com

Заключённые женщины из новосибирской колонии общего режима победили в конкурсе пародий, практически детально повторив клип группы Little Big на песню Uno. Все костюмы участницы сшили сами, над гримом тоже работали самостоятельно.

За победу в творческом смотре «Один в один» боролись 27 команд из восьми исправительных учреждений региона. Сначала конкурсанты проходили отбор в своей тюрьме, после этого лучшие номера попали на областные соревнования, сообщает «Фонтанка» со ссылкой на пресс-службу Управления ФСИН по Новосибирской области.

В этом году из-за пандемии коронавируса итоги конкурса подводили дистанционно.

Кроме Little Big, заключённые спародировали Чака Берри, Максима Фадеева, Linkin Park, Никиту Алексеева, Мота, Лёшу Свика. ИК-9 достался переходящий кубок победителя. Отмечается, что в этой колонии содержатся женщины, впервые отбывающие наказание.

Ранее, как писал NEWS.ru, группа Little Big записала новый новогодний трек под названием SMD2020.