https://static.news.ru/photo/10c61c16-b3a7-11ea-9278-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские вузы получили свыше 11,4 тысячи дополнительных бюджетных мест. Соответствующий документ подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Решение кабмина подразумевает, что во время распределения учтут рейтинг университетов, сформированный по итогам проведённого Минобрнауки конкурса. Приоритет получат региональные учебные заведения, находящиеся за пределами Москвы, Санкт-Петербурга, Подмосковья и Ленинградской области.

В июне 2020 года глава РФ Владимир Путин поручил подготовить меры содействия трудоустройству выпускников образовательных учреждений в вузы и научные организации. Об этом он заявил по итогам совещания о ситуации на рынке труда.

Эту работу должны выполнить Минтруда РФ совместно с Минобрнауки России, Минфином России, главами регионов при участии объединений работодателей. На совещании о ситуации на рынке труда, которое провёл Путин, обсуждалась возможность трудоустройства выпускников учебных заведений в вузы и в научные организации.

Как ранее писал NEWS.ru, Министерство высшего образования и науки запустило сервис «Поступление в вуз онлайн», чтобы выпускники школ смогли подать документы в 54 российских университета.

Сервис заработает с 20 июня на портале государственных услуг. Первым начнёт принимать документы Дальневосточный федеральный университет — в 02:00 по московскому времени.