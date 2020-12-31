Российские власти запретили запускать фейерверки с балконов и крыш

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Запрет на запуск пиротехнических изделий с балконов и лоджий жилых домов, а также с крыш зданий начал действовать в России с 1 января 2021 года.

По данным пресс-службы МЧС, правила предусматривают запрет на запуск пиротехнических изделий на кровлях, покрытии, балконах, лоджиях и выступающих частях фасадов зданий (сооружений). При этом ограничения не распространяются на хлопушки и бенгальские огни, которые соответствуют первому классу опасности по техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности пиротехнических изделий».

В ведомстве также напомнили, что существует пять классов опасности пиротехники. Изделия четвёртого и пятого классов относятся к продукции технического назначения. К проведению фейерверочных показов или иных зрелищных мероприятий с их использованием допускаются только юридические лица, которые имеют лицензию на данный вид деятельности, передаёт РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что с 1 января в России начали действовать новые правила противопожарного режима. В целом они не сильно отличаются от текущих, однако есть ряд изменений, о которых нужно знать.