Российские учёные нашли способ вернуть слепым зрение

Специалисты из Сколково разработали имплант, который вживляется в мозг и позволяет видеть тем, кто был лишён этой возможности. Об этом сообщают «Народные новости».

Нейрoимплант получил название ELVIS (сокращённо от electronic vision). Внешне он напоминает обруч, который надевается на голову. Имплaнт возвращает зрение как слепым от рождения, так и людям, потерявшим зрение в результате неcчастного случая, сообщает издание.

Отмечается, что российская система при помощи искусственного интеллекта даёт подсказки о видимом. Зарубежные аналоги просто проецируют на зрительную кору вспышки и cилуэты.

Разработчиками выступили специалисты лаборатории «Сeнсор-Тех» и Фонда поддержки слепоглухих «Со-eдинение». По их словам, устройство нужно менять раз в десять лет.

Как сообщалось, отдельную биржу для субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП), а также специальный институт поддержки для стартапов предложил создать в России Центр стратегических разработок (ЦСР).

Также ЦСР предлагает создать отдельный институт, способный брать на себя риски по наиболее перспективным проектам, используя особые методы поддержки стартапов — беззалоговые кредиты, специфические долговые инструменты — и сопровождать их до момента превращения в устойчивые платёжеспособные компании.