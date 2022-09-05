Российские ученые изобрели уникальный метод лечения шизофрении Ученые КФУ изобрели способ лечить шизофрению при помощи шалфея

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Российские ученые из КФУ им. В. И. Вернадского изобрели уникальный способ лечения шизофрении при помощи аэрофитотерапии. Они выяснили, что состояние больного можно облегчить благодаря распылению в воздухе эфирного масла шалфея мускатного. Отмечается, что растение обладает свойствами, направленными на активацию ЦНС и улучшение концентрации внимания и памяти, пишет «МК в Крыму».

В пресс-службе КФУ уточнили, что метод уже запатентовали. Для достижения лучшего эффекта пациенты также принимают назначенные лечащим врачом препараты. Кроме того, они практикуют дыхательную гимнастику и слушают музыку с терапевтическим эффектом, когда идет распыление аэрозоля эфирного масла шалфея, выращенного в Крыму.

По словам профессора кафедры медицинской реабилитации, спортивной медицины и адаптивной физкультуры Медакадемии КФУ Юрия Бобрика, в результате эксперимента выяснилось, что у группы, которая проходила аэрофитотерапию, лучше выражена умственная работоспособность, «усилился эффект восстановительного лечения», чем у тех пациентов, которых лечили по «традиционному протоколу».

Ученые из Бристольского университета ранее рассказали, что курение негативно сказывается на ментальном здоровье людей. Согласно проведенному исследованию, вредная привычка увеличивает риск развития шизофрении и депрессии.