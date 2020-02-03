Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

В России изменят школьные учебники по ОБЖ — их дополнят информацией по ряду актуальных тем. Об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов.

По его словам, в учебниках появится информация о мошенничестве, игромании и деструктивном поведении в социальных сетях, передаёт радиостанция «Говорит Москва».

Глава Минпросвещения отметил, что не следует «утаивать проблемы от детей». Напротив, необходимо «называть вещи своими именами».

Ранее NEWS.ru писал, что ФАС увидела угрозу монополизации рынка школьных учебников в сделке по поглощению «Торгового дома «Арбис» издательством «Просвещение».

 

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