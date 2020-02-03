https://static.news.ru/photo/c5177a30-468c-11ea-b601-fa163e074e61_660.jpg Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

В России изменят школьные учебники по ОБЖ — их дополнят информацией по ряду актуальных тем. Об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов.

По его словам, в учебниках появится информация о мошенничестве, игромании и деструктивном поведении в социальных сетях, передаёт радиостанция « Говорит Москва ».

Глава Минпросвещения отметил, что не следует «утаивать проблемы от детей». Напротив, необходимо «называть вещи своими именами».

Ранее NEWS.ru писал, что ФАС увидела угрозу монополизации рынка школьных учебников в сделке по поглощению «Торгового дома «Арбис» издательством «Просвещение».