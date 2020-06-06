Российские туристы рассказали о новых «коронавирусных» привычках

https://static.news.ru/photo/579dae1c-a8ab-11ea-b2b6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sergey Kovalev/Global Look Press

Россияне, считающие себя заядлыми туристами, за время самоизоляции выработали в себе новые привычки, которые почти наверняка отразятся на их будущих путешествиях. Об этом они рассказали сами в ходе опроса.

Специалисты онлайн-сервиса Туту.ру провели исследование в социальных сетях и выяснили, что значительная часть туристов научилась держаться подальше от незнакомцев в общественных местах. Так ответили 18% респондентов, передаёт РИА Новости.

Ещё 14% признались, что стали чаще осматриваться по сторонам на улице в поисках представителей контролирующих органов, которые могут выписать штраф. Кроме того, 12% респондентов ответили, что теперь постоянно моют руки, а 11% приобрели навык открывать двери или нажимать на кнопку вызова лифта при помощи локтя.

Каждый десятый научился сидеть дома, находить себе интересные занятия и не выходить лишний раз на улицу. По 6% пользователей занялись цветоводством и научились мастерски дезинфицировать поверхности и разные предметы.

Вместе с тем, 13% путешественников отказались от просмотра новостей, а 2% туристов достали альбомы с фотографиями и регулярно просматривают снимки из прошлых поездок.

Тем не менее, как писал NEWS.ru, в мае туристы стали чаще бронировать отели. Их траты увеличились на 30% по сравнению с апрелем. Также вырос средний чек, он составил 1610 рублей, что на 13% выше апрельского показателя.