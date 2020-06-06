Россияне в мае активно бронировали отели

https://static.news.ru/photo/a81c49a4-a86d-11ea-9604-fa163e074e61_660.jpg Фото: Elena Sikorskaya/Global Look Press

Траты россиян на бронирование номеров в отелях в мае 2020 года увеличились на 30% по сравнению с апрелем. Также вырос средний чек, он составил 1610 рублей, что на 13% выше апрельского показателя.

Таков результат исследования крупнейшего в РФ оператора фискальных данных «Платформа ОФД», сообщает РИА Новости.

После месяцев самоизоляции спросом у россиян пользовались курортные регионы, в основном Краснодарский край и Крым. По словам директора «Протекс-Отеля» Романа Аверина, ажиотажного спроса нет и, скорее всего, не будет до конца сезона.

Потребитель ещё не решил, готов ли он предпочесть отечественные отели вместо зарубежных, войдёт ли это в привычку, — объяснил Аверин.

Ранее NEWS.ru сообщал, что городские пляжи в Сочи начали открываться с 6 июня. Это первые 20 пляжей, остальные откроются в течение следующей недели. Речь идёт как о санаторных, так и о муниципальных пляжах. Каждый арендатор или собственник получит отдельное предписание с учётом карантина. Пляжи будут зонированы для отделения посетителей и их семей от других людей.