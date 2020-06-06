Власти Сочи назвали сроки открытия пляжей

https://static.news.ru/photo/cb57b2fa-a782-11ea-9ac8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Городские пляжи в Сочи начнут открывать с 6 июня. Это первые 20 пляжей, остальные откроются в течение следующей недели.

Речь идёт как о санаторных, так и муниципальных пляжах, говорится в сообщении пресс-службы мэрии. Каждый арендатор или собственник получит отдельное предписание с учётом карантина. И только при соблюдении этих требований они получат разрешение на открытие.

Пляжи будут зонированы для отделения посетителей и их семей от других людей. Отдыхающие будут обязаны соблюдать социальную дистанцию. Каждый арендатор должен заключить договор с ЧОП, установить необходимое количество видеокамер, рамок металлодетекторов, камер хранения.

Ранее NEWS.ru сообщал, что как ожидают туроператоры, отели Краснодарского края и Крыма распахнут свои двери для туристов в июле. В Ростуризме же прогнозируют открытие пляжей на южных курортах и вовсе в течение двух недель. Однако не стоит торопиться с покупкой путёвки в открывающиеся гостиницы: море близ отелей может оказаться грязным и опасным для здоровья.