https://static.news.ru/photo/0a7b24e2-6fef-11ea-8e6a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

Посещаемость торговых центров в Москве и Санкт-Петербурге с началом введения ограничительных мер из-за коронавируса снизилась. С 16 по 23 марта этот показатель упал на 20–30%.

За 16–23 марта посещаемость торговых центров в Москве и регионах постепенно снижалась, самое большое падение — в пятницу, в Москве на 20%, в Санкт-Петербурге — на 30% к среднему показателю посещаемости за последние полтора месяца, — говорится в исследовании IT-компании «Эвотор», которое приводит ТАСС.

В регионах люди также стали реже ходить в торгово-развлекательные центры. В Пскове посещаемость упала на 35%, в Краснодаре на 20%, в Екатеринбурге и Самаре — на 18%. Небольшой рост был зафиксирован только на строительных рынках в Санкт-Петербурге, Москве, Ярославле.

Это может быть связано с сезонностью или курсовой нестабильностью — люди решили купить то, что давно планировали, или начали ускоренно закупать материалы для ремонта, — считают эксперты.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин поручил закрыть на карантин рестораны, бары и другие заведения общепита. Ограничения начнут действовать с 28 марта. Согласно указу, кафе и рестораны смогут работать на доставку. Ограничения не коснутся продовольственных магазинов и аптек, писал NEWS.ru.