Российские СМИ не пустили на встречу МВД Белоруссии с прессой

https://static.news.ru/photo/7a43efc2-de15-11ea-99eb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министерство информации Белоруссии ограничило 14 августа присутствие средств массовой информации на объявленной накануне встрече руководства ведомства и представителей МВД с журналистами по вопросам обеспечения их безопасности во время акций протеста.

Российские СМИ отсутствуют в списке допущенных. Однако ранее предполагалось, что на встрече сможет присутствовать любой журналист при предъявлении аккредитации МИД или редакционного удостоверения. Позднее выяснилось, что организаторы встречи в Доме прессы составили список примерно из десяти СМИ, среди которых числятся в основном государственные телеканалы и издания, передаёт ТАСС.

В холле Дома прессы в данное время находятся около 30 журналистов разных изданий, которые хотели принять участие в мероприятии.

В Белоруссии с 9 августа — дня президентских выборов — проходят акции протеста, участники которых недовольны объявленными ЦИК итогами голосования. Согласно предварительным данным, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал более 80%, а его главный конкурент Светлана Тихановская — около 10%. Протесты переросли в столкновения с сотрудниками милиции. В итоге были задержаны порядка шести тысяч человек, в том числе журналисты из разных стран.

Сотрудники государственных белорусских СМИ подготовили обращение к министру информации Игорю Луцкому. Они просят оказать содействие в освобождении задержанных коллег и не препятствовать журналистской работе. В обращении подчёркивается, что журналисты не являются участниками акций и по действующему законодательству имеют право их всесторонне освещать. В связи с этим сотрудники белорусских СМИ призывают Министерство информации страны принять срочные меры и оказать содействие в том, чтобы правоохранительные органы немедленно прекратили нападения и задержания коллег, писал NEWS.ru.