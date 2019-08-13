https://static.news.ru/photo/ee32dad6-bdcf-11e9-bbdf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Siegfried Kuttig/imageBROKER.com/Global Look Press

Министр просвещения Ольга Васильева заявила о необходимости повышения психолого-педагогической компетентности учителей, администраций, педагогов-психологов и социальных педагогов. С этой целью Минпросвещения разработало методические рекомендации для помощи в работе с агрессивными подростками.

По словам Васильевой, этот документ был создан после череды громких трагедий в образовательных учреждениях. В ближайшее время он поступит во все регионы.

Министр отметила, что анализ причин, условий и факторов инцидентов в школах доказал необходимость усиления комплексного взаимодействия между всеми органами учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Она подчеркнула, что внимание нужно обратить на раннюю профилактику агрессивного поведения детей, передаёт ТАСС .

Ранее News.ru писал, что мужчина был ранен 14-летним жителем столицы после того, как сделал замечание подростку и его компании. Инцидент произошёл в ночь на 11 августа в доме на Нижегородской улице.