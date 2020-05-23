Российские школьники стали чаще изучать немецкий язык

https://static.news.ru/photo/7dbe342c-9cc1-11ea-9bcc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Aleksandr Schemlyaev/Global Look Press

Количество школьников в России, изучающих немецкий язык, выросло на более чем 25% за пять лет. Всего, по словам директора Гёте-Института в Москве, главы в регионе Восточная Европа и Центральная Азия Хайке Улиг, их число достигает 1,38 млн.

Она отметила, что это может быть связано с решением российского Министерства образования ввести второй иностранный язык в 2015 году. При этом Гёте-Институт в последние годы проводил спецпрограмму для популяризации немецкого.

Мы очень тесно работали со школами, учителями, родителями, построили ресурсные центры, руководители школ мотивировали родителей к тому, чтобы их дети учили немецкий, — рассказала Улиг.

По её словам, основной мотивацией для изучения немецкого для школьников служат перспективы для карьеры, так как многие компании в РФ поддерживают тесное партнёрство с Германией.

Становится плюсом, если сотрудники компании говорят на языке их партнёров или на языке материнской компании в Германии, — подчеркнула директор.

Она добавила, что также многие школьники планируют получить немецкое образование, передаёт РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что вице-премьер Татьяна Голикова предложила организовать смены для восстановления знаний школьников во время летних каникул в России. Голикова отметила на совещании с президентом, что самоизоляция привела к недополучению учебного материала школьниками и студентами.