Российские семьи стали оптимистичнее оценивать свои финансовые перспективы

Ожидания российский семей относительно своего материального положения в ближайшем будущем становятся немного менее пессимистичными, показывают данные опроса, проведённого по заказу Центробанка РФ.
Как
Также выявлено ещё одно значимое изменение — выросла доля российских семей, которые ждут улучшения своей финансовой ситуации через год. В майском исследовании этот показатель равнялся 23%, в апрельском — 20%. 25% семей затруднились оценить свои перспективы, 34% считают, что их положение не изменится, 18% — что ситуация ухудшится.
Более половины семей (54%) отметили, что в настоящее время их материальное положение стабильно, 43% заявили, что финансовая ситуация для них ухудшилась, лишь 3% семей улучшили своё положение.
Как писал NEWS.ru, в ходе опроса представителей бизнеса выяснилось, что большинство предпринимателей в России посчитали ресторанную отрасль самой пострадавшей от пандемии коронавируса и введённых властями ограничений.
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