Российские семьи стали оптимистичнее оценивать свои финансовые перспективы

https://static.news.ru/photo/3b9d6370-99c3-11ea-a89b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ожидания российский семей относительно своего материального положения в ближайшем будущем становятся немного менее пессимистичными, показывают данные опроса, проведённого по заказу Центробанка РФ.

Как передаёт «Прайм», доля семей, которые ждут ухудшения материального положения в следующем месяце, снизилась до 26%. В середине апреля таких домохозяйств было 32%, в начале — 36%.

Также выявлено ещё одно значимое изменение — выросла доля российских семей, которые ждут улучшения своей финансовой ситуации через год. В майском исследовании этот показатель равнялся 23%, в апрельском — 20%. 25% семей затруднились оценить свои перспективы, 34% считают, что их положение не изменится, 18% — что ситуация ухудшится.

Более половины семей (54%) отметили, что в настоящее время их материальное положение стабильно, 43% заявили, что финансовая ситуация для них ухудшилась, лишь 3% семей улучшили своё положение.

Как писал NEWS.ru, в ходе опроса представителей бизнеса выяснилось, что большинство предпринимателей в России посчитали ресторанную отрасль самой пострадавшей от пандемии коронавируса и введённых властями ограничений.