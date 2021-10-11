Российские предприятия обяжут ликвидировать экологический вред

На промышленные предприятия возложат ответственность за ликвидацию нанесённого экологического вреда. Соответствующий законопроект заработает с 1 сентября 2022 года. Об этом сообщили в пресс-службе вице-премьера Виктории Абрамченко.

Закон об ответственности бизнеса за ликвидацию эковреда заработает с 1 сентября 2022 года <...> Он был поддержан на правительственной комиссии по законопроектной деятельности, — говорится в сообщении.

Абрамченко назвала инициативу ключевой в природоохранной сфере и выразила уверенность, что она закрепит принцип «намусорил—убери» в предпринимательской среде.

Казалось бы, накопил отходы, — будь добр, ликвидируй. Но зачастую такое имущество либо продаётся, либо собственник объявляет себя банкротом. Тогда груз экологических проблем фактически ложится на плечи государства, всех налогоплательщиков. А прибыль с деятельности предприятия получает собственник, создавший экологические проблемы. Это ключевой природоохранный закон. Мы ликвидируем эту лазейку и на практике реализуем принцип «намусорил — убери за собой», — приводит пресс-служба слова вице-премьера.

Закон коснётся крупных химических и нефтеперерабатывающих заводов, предприятий, использующих в работе токсичные вещества, а также объектов размещения наиболее опасных отходов.

Авторы инициативы предлагают закрыть вопрос отчуждения проблемных объектов и ввести механизм контроля сделок. Так, в случае отчуждения ранее чем за пять лет до окончания эксплуатации объекта, новый собственник обязан представить документальное подтверждение его финансовой устойчивости. Если срок меньше, помимо финансового обеспечения, собственник должен предоставить план по ликвидации, одобренный экологической экспертизой.

Согласно законопроекту, в план по ликвидации включается сметная стоимость мероприятий, а также подтверждение финансового обеспечения с независимой гарантией или поручительством, договором страхования или создания резервного фонда, содержащего денежные средства в необходимом объёме.

Ранее Росприроднадзор опубликовал рейтинг из 10 городов-загрязнителей с самой высокой концентрацией крупнейших металлургических, нефтехимических и теплоэнергетических компаний. В десятку вошли Норильск, Череповец, Новокузнецк, Липецк, посёлок городского типа Рефтинский (Свердловская область), Междуреченск, Магнитогорск, Воркута, Уфа и Ангарск. По словам главы Росприроднадзора Светланы Родионовой, каждое предприятие по отдельности укладывается в нормативы по выбросам, но их близкое расположение даёт негативные результаты.