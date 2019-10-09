https://static.news.ru/photo/c66422d2-ea8c-11e9-a852-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Совет Федерации одобрил закон, наделяющий сотрудников полиции правом объявлять обязательное для исполнения предостережение гражданам о недопустимости действий, которые создают условия для совершения преступлений.

В документе говорится, что предостережение может быть вынесено также для того, чтобы прекратить антиобщественное поведение. Порядок объявления предостережения и перечень категорий должностных лиц, которые вправе его объявлять, будут определяться Министерством внутренних дел России.

Ранее News.ru писал, что заместитель начальника Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД РФ Юрий Денисенко похвалил силовиков за действия на митингах за честные выборы в Москве. По его словам, организаторы акций действовали «провокационно». Уберечь жителей города и инфраструктуру смогли только представители полиции и Росгвардии, уверен он.