Российские авиакомпании получат деньги из ФНБ на покупку западных самолетов

Фото: shutterstock.com

Российские авиакомпании получат деньги из Фонда национального благосостояния, сообщает издание «Коммерсант» со ссылкой на Минтранс России. Все выделенные средства будут направлены на переоформление самолетов из иностранной собственности в российскую. Всего в список вошли три авиакомпании — «Аэрофлот», «Уральские авиалинии», а также iFly. Компания Utair решила обойтись без государственного финансирования для решения этого вопроса.

Источник издания в Минтрансе РФ отметил, что совещание по данному вопросу прошло в конце прошлой недели. В ходе него было принято решение о выделении авиакомпаниям средств из Фонда национального благосостояния. Подчеркивается, что воздушных перевозчиков обязали направить на сделки по переоформлению самолетов всю чистую прибыль за 2022 год. По данным «Коммерсанта», компания «Аэрофлот» уже согласовала покупку 18 самолетов ирландской AerCap, «Уральские авиалинии» — 19 бортов, а iFly — трех самолетов американской Air Lease Corporation. Переоформление западных самолетов позволит использовать их для зарубежных перелетов.

Как сообщалось ранее, авиакомпания «Аэрофлот» возобновит прямые полеты из России в Гоа. По словам вице-президента Российского союза туриндустрии Дмитрия Горина, стоимость билетов составит примерно 60 тысяч рублей в обе стороны. Предполагается, что полеты возобновят в сентябре.