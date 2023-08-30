Заявлено о возобновлении прямых полетов из России на Гоа Вице-президент РСТ Горин заявил, что рейсы из РФ на Гоа запустят в сентябре

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Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин заявил на пресс-конференции 30 августа, что в сентябре авиакомпания «Аэрофлот» начнет выполнять прямые рейсы из России на Гоа. По его словам, стоимость перелета на индийский курорт будет начинаться от 60 тысяч рублей в обе стороны. Об этом Горин заявил на пресс-конференции 30 августа.

С сентября «Аэрофлот» возобновляет рейсы на Гоа. Билет стартует от 60 тысяч туда-обратно. Надеемся, что в будущем будем развивать процессы взаимодействия с авиационными коллегами и дальше, — сказал Дмитрий Горин.

Он добавил, что помимо индийского курорта, полеты из России возобновились в Тунис, Марокко, увеличено количество рейсов на Кубу и в Таиланд.

Ранее министр экономического развития РФ Максим Решетников в интервью телеканалу «Россия 24», что российская сторона направила в Индию предложение о запуске безвизового группового туристического обмена. По его словам, соответствующий вопрос уже обсуждается на уровне дипломатических каналов.