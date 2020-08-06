Российская стюардесса скопировала образ Анджелины Джоли

https://static.news.ru/photo/db83666e-161f-11ea-a898-fa163e074e61_660.jpg Анджелина Джоли с дочерями Шайло (слева) и Захарой Фото: Kika Press/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Подписчиков стюардессы из России по имени Алёна восхитил её косплей на образ Анджелины Джоли в фильме «Малефисента».

Девушка опубликовала ролик, в котором она предстала в образе героини голливудской сказки. При этом от голливудской дивы её очень сложно отличить. Макияж и внешность полностью совпадают, и кажется, что над её мейкапом работали профессиональные визажисты.

Стюардесса спросила фолловеров, как им понравился образ, и в ответ получила огромное количество восторженных комментариев.

Это просто бомба, какая схожесть, — прокомментировала anita_ili.

«Малефисента» — американский фэнтезийный художественный фильм 2014 года режиссёра Роберта Стромберга, снятый по сценарию Линды Вулвертон, с Анджелиной Джоли, Эль Фэннинг и Шарлто Копли в главных ролях. Он повествует о юной фее Малефисенте, которая вела уединённую жизнь на Топких Болотах, окружённая сказочными существами, но однажды всё изменилось. В её мир вторглись люди, которые принесли с собой разрушение и хаос, и Малефисенте пришлось встать на защиту своих подданных, призвав на помощь могущественные тёмные силы.

Как писал NEWS.ru, ранее стюардесса рассказала об опасности бортовых наушников.