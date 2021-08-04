Российская компания уволила 150 сотрудников за низкую активность в чатах

Директор компании Xsolla Александр Агапитов принял решение об увольнении примерно 150 сотрудников. Он отправил работникам письмо, где объясняет это их низкой активностью в рабочих чатах, пишет Forbes.

Сотрудники компании получили письмо от директора, где говорится, что его команда по Big Data проанализировала активность в чатах, документах и других рабочих сервисах.

Команда <...> пометила вас как не вовлечённых и малопродуктивных сотрудников. Иными словами, вы не всегда присутствовали на рабочем месте тогда, когда работали удалённо. Для многих из вас это может быть шоком, но я искренне верю, Xsolla не для вас. Так что всё, что ни делается, всё к лучшему, — написал он.

Агапитов пообещал при помощи ведущих HR-агентств найти людям место, где они «будут получать ещё больше, а работать ещё меньше», а также решил предоставить личную рекомендацию.

Руководитель подтвердил увольнение сотрудников журналистам. По его словам, иногда приходится принимать трудные и непопулярные меры для продолжения движения.

[В Xsolla хотят, чтобы все работники] каждый день думали о том, как их поступки и решения влияют на судьбу компании и её успех, — подчеркнул он.

Агапитов объяснил это амбициозными целями. Он пообещал максимальную поддержку уволенным.

При этом в вакансиях компания указывает, что её сотрудники «сами решают, во сколько начинать и заканчивать работу».

Нам важны результаты, а не часы, которые были проведены в офисе. А также ценим динамику и отсутствие бюрократии в работе, — говорится в описании компании на HH.

Xsolla существует с 2005 года и занимается платёжными и биллинговыми решениями для издателей и разработчиков видеоигр. По версии Goldman Sachs она — одна из 12 крупнейших глобальных цифровых компаний с российскими основателями.

Ранее сотрудники Apple отказались выходить в офис даже на три дня в неделю. Некоторые из-за этого нового правила корпорации уже написали заявление на увольнение.