Российская авиакомпания запустила распродажу авиабилетов от 590 рублей Smartavia запустила распродажу билетов от 590 рублей с 28 по 31 июля 2022 года

Фото: Yury Kirsanov/Global Look Press

Российская авиакомпания Smartavia начала масштабную распродажу билетов на осень по ценам от 590 рублей по специальной подписке. Маршруты охватывают самые популярные направления по России, сообщение об этом появилось на сайте перевозчика.

Акция будет длиться с 28 по 31 июля, она распространяется на перелеты в период с 23 августа до 29 октября. В это время желающие отправиться в путешествие смогут купить билеты из Москвы в Санкт-Петербург, Архангельск, Казань, Самару, Калининград и Оренбург. Также в акции предусмотрено множество других направлений.

Финальная стоимость проездного документа зависит от маршрута и даты полета. Отмечается, что билеты можно купить на официальном сайте перевозчика, а их число ограничено.

Ранее стало известно, что Турция, Египет, ОАЭ и Мальдивы являются самыми популярными зарубежными направлениями для отдыха в бархатный сезон. Об этом заявил председатель совета директоров холдинга «Випсервис» Дмитрий Горин. По его словам, в ближайшее время туристические компании расширят ассортимент путевок в Таиланд и на Сейшелы.