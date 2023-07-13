Российская авиация нанесла восемь ударов по ВСУ на Купянском направлении ВКС нанесли восемь ударов по позициям ВСУ на Купянском направлении

Фото: Olga Sokolova/Global Look Press

Авиация российской группировки «Запад» восемь раз ударила по силам 14-й отдельной мехбригады и 103-й отдельной бригады теробороны ВСУ на Купянском направлении, сообщил начальник пресс-центра группировки полковник Сергей Зыбинский. По его словам, которые приводит РИА Новости, противник понес потери в живой силе и артиллерии.

В ходе боевых действий на Купянском направлении штурмовая и армейская авиации группировки войск «Запад» нанесли восемь авиационных ударов по сосредоточению живой силы и огневых средств из состава подразделений 14-й отдельной механизированной бригады и 103-й отдельной бригады территориальной обороны, — рассказал офицер.

Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко ранее рассказал, что под Купянск прибыли несколько групп иностранных наемников. Они присоединятся к диверсионно-разведывательным группам ВСУ, обосновавшимся на соответствующем участке фронта, добавил он. Прибывающие иностранные наемники имеют узкую специализацию — по большей части отряды состоят из инженерно-саперных подразделений, уточнил подполковник в отставке.

Ранее экипаж разведывательно-ударного вертолета Ка-52 «Аллигатор» уничтожил боевую бронированную машину ВСУ, соответствующие кадры опубликовало Минобороны РФ. Цель была поражена управляемой ракетой на Южно-Донецком направлении.