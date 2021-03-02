России грозит дефицит автомобилей

https://static.news.ru/photo/bf116020-7be6-11eb-8ca0-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В России могут возникнуть сложности с производством автомобилей из-за дефицита микросхем, которые необходимы для электронной «начинки» машины.

Пока на складах достаточно подобных микросхем и выпуск машин производится в прежнем объёме. Однако топовые мировые производители уже столкнулись с проблемами, сообщил «Коммерсант». В некоторых случаях дефицит составляет 40%.

Речь идёт о микросхемах для систем ЭРА-ГЛОНАСС, тахографов, панелей управления приборами, блоков управления двигателем, кузовной электроникой, мультимедийных систем, даже для работы кнопок на руле нужна управляющая микросхема, — сообщил в беседе с газетой руководитель комитета АЕБ по автокомпонентам Алексей Беляев.

Другие эксперты напомнили, что обычно автопромышленники запасают подобных микросхем на месяц-два, поэтому пока дефицит на них неощутим. Кроме того, российский автомобильный рынок не такой большой, а предприятия могли перераспределить поставки в пользу хорошо продаваемых моделей.

Минпромторг в свою очередь сообщил изданию, что у автопроизводителей нет перебоев с поставками электроники.

Российские автолюбители с надеждой смотрят в 2021 год: многие из них планируют покупку автомобиля. А вот эксперты не предвещают авторынку ничего хорошего. Рост цен, дефицит, падение общего спроса — автомобильной отрасти, возможно, придётся столкнуться с несколькими вызовами сразу. Впрочем, не только отрасли в целом, но и рядовым потребителям. NEWS.ru выяснял, стоит ли покупать автомобиль в краткосрочной перспективе или нужно отложить покупку до лучших времён.