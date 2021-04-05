В России предложили легализовать советские дачи без документов

https://static.news.ru/photo/1a64210c-9603-11eb-9d97-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Росреестр предложил реформировать дачную амнистию. В ведомстве посчитали необходимым дать россиянам возможность узаконить построенные хозспособом в советский период жилые дома, если на них нет необходимых для оформления документов. Речь идёт о типичном для того периода дачном строительстве.

Кроме прочего, это поможет наследникам упростить оформление прав на землю по документам старого образца.

При этом саму дачную амнистию предложено сделать бессрочной.

По словам замруководителя Росреестра Алексея Бутовецкого, многие граждане сегодня лишены возможности оформить право собственности на жилые дома, хотя пользуются ими долгие годы. Причина стала очевидной в период действия дачной амнистии: это отсутствие документов как на сами дачные постройки, так и на участки под ними. Осложняет ситуацию невозможность оформить одно без другого.

Эти дома могут числиться учтёнными в старых документах совхозного (колхозного) учёта, похозяйственного учёта бывших поселковых советов, в учётных документах бывших БТИ. Однако этого сейчас недостаточно для внесудебного и простого оформления прав. Законопроект предлагает комплексное решение вопроса: в упрощённом порядке оформить права на жилые дома, построенные ещё в советский период, и земельные участки под ними в собственность бесплатно, — цитирует Бутовецкого пресс-служба ведомства.

Чтобы воспользоваться упрощённым порядком, жилой дом должен отвечать ряду требований: быть построенным до мая 1998 года, когда вступил в силу первый Градостроительный кодекс РФ, находиться в границах населённого пункта, а также быть расположенным на государственной или муниципальной земле. В таком гражданину будет достаточно подать заявление в орган местного самоуправления о предоставлении участка под существующим домом, приложив любой документ, подтверждающий факт владения домом. Регистрацию права собственности Росреестр предложил осуществлять одновременно и на земельный участок, и на жилой дом.

Дачная амнистия — это упрощённый порядок оформления прав на участки и отдельные виды зданий и сооружений, в том числе дачные и садовые дома, а также хозяйственные постройки. С 2006 года этой возможностью воспользовались более 14 млн россиян. В ноябре 2020 года Госдума продлила дачную амнистию до 1 марта 2026 года.

Ранее, как писал NEWS.ru, в России было решено объявить гаражную амнистию, которая аналогичным способом создаст условия для оформления прав граждан на гаражи и землю под ними.