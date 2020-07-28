Росприроднадзор определил причину загрязнения Химкинского водохранилища

Специалисты Росприроднадзора провели анализ проб воды из Химкинского водохранилища. Исследование показало, что причиной загрязнения объекта стал слив отработанного трансформаторного масла с электроподстанции «Старбеево».
Об этом РИА Новости
2 июля в районе трансформаторной подстанции ПС 220 кВ номер 671 «Старбеево» обнаружили колодец, в который через врезку производился сброс жидкости, пахнущей трансформаторным маслом. В дальнейшем на территории подстанции выявили ещё пять колодцев, в которых были радужная плёнка и маслянистая жидкость, также нашли подгружной насос и подземный накопитель ёмкостью 160 куб. м, заполненный отработанным маслом.
По результатам анализов идентичности отбора проб воды установлено, что нефтепродукты, выявленные в ливневых колодцах на ПС «Старбеево» и в Бутаковском заливе, на 97% идентичны, — сообщили специалисты Росприроднадзора.
Ранее NEWS.ru сообщал, что в результате загрязнения Химкинского водохранилища погибли «краснокнижные» сомы. Глава Московско-Окского бассейнового водного управления Вахтанг Астахов оценил ущерб биоресурсам водоёма как значительный.
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