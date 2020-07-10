В Химках из-за разлива нефтепродуктов погибли краснокнижные сомы

https://static.news.ru/photo/152b8f86-c296-11ea-81c8-fa163e074e61_660.jpg Фото: A. Hartl/Global Look Press

Разлив нефтепродуктов в Химкинском водохранилище привёл к смерти краснокнижных сомов. Об этом сообщил глава Московско-Окского бассейнового водного управления Вахтанга Астахова.

Росрыболовством обнаружен замор рыбы, нанесен ущерб биоресурсам. Погибли сомы, которые в Московской области являются краснокнижными, здесь ущерб является значительным, — заявил Астахов журналистам РИА Новости.

Ранее представители Роскосмоса сообщили, что космические аппараты ведут мониторинг ликвидации последствий разлива нефтепродуктов. Съёмка сопровождается снимком с места работ, на нём видны боновые заграждения, установленные на реке Грачёвка, впадающем в Химкинское водохранилище.

25 июля на поверхности реки Чернавка в Химках было выявлено загрязнение, концентрация вредных веществ превышала норму в 1000 раз. Специалисты Росприроднадзора заявили, что утечка произошла на территории «Спецстроя». Представители Главного военно-строительного управления №14 напомнили, что «Спецстрой» был ликвидирован четыре года назад. Несмотря на это, подразделение ГВСУ № 14 есть в Химках.

По предварительным данным, около 30 тысяч квадратных метров нефтепродуктов вытекли из стока ливневой канализации «Химводостока». По факту ЧП прокуратурой проводится проверка.

NEWS.ru писал, что нефтедобывающие компании, занимающиеся добычей сырья на суше, могут обязать разработать механизм финансирования ликвидации нештатных ситуаций, соответствующие поправки внесены на рассмотрение в Госдуму правительством РФ.



