Роспотребнадзор уполномочили устанавливать требования к школьному питанию

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Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека получила полномочия по установлению требований к организации питания и качеству продуктов. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Согласно документу, опубликованному на сайте кабмина, ведомство теперь будет устанавливать «требования к организации питания и качеству пищевых продуктов, включая нормы обеспечения питанием, направленные на сохранение и укрепление здоровья человека». Также в компетенции Роспотребнадзора — установление норм обеспечения питанием школьников и студентов училищ, а также детей в санаториях и лагерях.

Кроме того, ведомство теперь будет назначать «критерии отличительных признаков пищевых продуктов, информация о которых указывается на добровольной основе в маркировке пищевых продуктов».

Постановление вступило в силу с 1 мая.

Как писал NEWS.ru, президент Владимир Путин в ежегодном послании Федеральному собранию предложил ввести бесплатное горячее питание во всех начальных школах с 1 сентября 2020 года. Законопроект поддержали депутаты Госдумы.