Роспотребнадзор уполномочили устанавливать требования к школьному питанию

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека получила полномочия по установлению требований к организации питания и качеству продуктов. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Согласно документу,
Кроме того, ведомство теперь будет назначать «критерии отличительных признаков пищевых продуктов, информация о которых указывается на добровольной основе в маркировке пищевых продуктов».
Постановление вступило в силу с 1 мая.
Как писал NEWS.ru, президент Владимир Путин в ежегодном послании Федеральному собранию предложил ввести бесплатное горячее питание во всех начальных школах с 1 сентября 2020 года. Законопроект поддержали депутаты Госдумы.
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