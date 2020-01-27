https://static.news.ru/photo/8181fe2c-40ff-11ea-a8ca-fa163e074e61_660.jpg Фото: Кирилл Брага/РИА Новости

Президент России Владимир Путин назначил премьер-министра Михаила Мишустина и глав регионов ответственными за перевод учеников начальных школ на бесплатное горячее питание.

Большая часть школьников перейдёт на бесплатное питание с 1 сентября 2020 года, а в 2023 году переход завершится полностью. Федеральный бюджет оплатит введение льготы, следует из опубликованного на сайте Кремля текста президентских поручений.

Путин поручил до 1 сентября отчитаться о «создании инфраструктуры, необходимой для организации бесплатного здорового горячего питания» учеников младших классов.

Региональные и федеральные власти должны обеспечить школы необходимым оборудованием и наладить снабжение качественными продуктами.

Как писал NEWS.ru, в январском послании Федеральному собранию президент заявил о необходимости бесплатного питания для всех учеников российских начальных школ.

Наравне с введением материнского капитала за первого ребёнка бесплатные обеды стали одной из мер социальной поддержки, которые Путин предложил одновременно с изменениями в Конституцию РФ.