Президент России Владимир Путин назначил премьер-министра Михаила Мишустина и глав регионов ответственными за перевод учеников начальных школ на бесплатное горячее питание.
Большая часть школьников перейдёт на бесплатное питание с 1 сентября 2020 года, а в 2023 году переход завершится полностью. Федеральный бюджет оплатит введение льготы, следует из
Путин поручил до 1 сентября отчитаться о «создании инфраструктуры, необходимой для организации бесплатного здорового горячего питания» учеников младших классов.
Региональные и федеральные власти должны обеспечить школы необходимым оборудованием и наладить снабжение качественными продуктами.
Как писал NEWS.ru, в январском послании Федеральному собранию президент заявил о необходимости бесплатного питания для всех учеников российских начальных школ.
Наравне с введением материнского капитала за первого ребёнка бесплатные обеды стали одной из мер социальной поддержки, которые Путин предложил одновременно с изменениями в Конституцию РФ.
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