https://static.news.ru/photo/baff3c20-377a-11ea-9fb3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sebastian Gollnow/dpa/Global Look Press

Президент РФ Владимир Путин поручил российским властям обеспечить бесплатное горячее питание во всех начальных школах с 1 сентября 2020 года.

Предлагаю бесплатно обеспечить горячим питанием всех учеников с первого по четвёртый классы, - сказал он во время ежегодного послания Федеральному собранию.

Глава государства уточнил, что бесплатное питание должно появится с начала нового учебного года школах, имеющих техническую готовность. Остальные должны решить вопрос до 1 сентября 2023 года.

Ранее NEWS.ru писал, что российский лидер предложил предусмотреть ежемесячные выплаты на детей в возрасте от трёх до семи лет. Выплаты будут предоставляться семьям, доходы которых составляют не более одного прожиточного минимума на человека.

NEWS.ru ведёт онлайн-трансляцию послания Владимира Путина.