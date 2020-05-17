Роспотребнадзор рекомендовал вдвое сократить число пассажиров в самолётах

https://static.news.ru/photo/1ba6d604-98f2-11ea-b7cc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Авиакомпаниям необходимо вдвое сократить число посадочных мест в самолётах. Такие рекомендации перевозчикам выдал Роспотребнадзор.

Это необходимо для снижения риска распространения коронавирусной инфекции.

В ведомстве подчеркнули, что следует руководствоваться принципом социального дистанцирования при заполнении салона самолёта.

Количество пассажиров, перевозимых на воздушном судне, не должно превышать 50% от общего количества посадочных мест, — сказано в сообщении на сайте Роспотребнадзора.

На этапе регистрации на рейс предписано исключить рассадку пассажиров на места, расположенные в непосредственной близости друг к другу, в том числе — относительно одного ряда впереди и одного ряда позади.

Между тем, как писал NEWS.ru, эксперты полагают, что компании могут пойти на повышение цен на билеты в строго ограниченных санитарных условиях эксплуатации авиатехники.