Общество

Роспотребнадзор рекомендовал вдвое сократить число пассажиров в самолётах

13:25, 18 мая 2020
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Авиакомпаниям необходимо вдвое сократить число посадочных мест в самолётах. Такие рекомендации перевозчикам выдал Роспотребнадзор.

Это необходимо для снижения риска распространения коронавирусной инфекции.

В ведомстве подчеркнули, что следует руководствоваться принципом социального дистанцирования при заполнении салона самолёта.

Количество пассажиров, перевозимых на воздушном судне, не должно превышать 50% от общего количества посадочных мест, — сказано в сообщении на сайте Роспотребнадзора.

На этапе регистрации на рейс предписано исключить рассадку пассажиров на места, расположенные в непосредственной близости друг к другу, в том числе — относительно одного ряда впереди и одного ряда позади.

Между тем, как писал NEWS.ru, эксперты полагают, что компании могут пойти на повышение цен на билеты в строго ограниченных санитарных условиях эксплуатации авиатехники.

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